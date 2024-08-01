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«Тверь» уверенно обыграла «Кировец-Восхождение» в матче Кубка России

«Тверь» уверенно обыграла «Кировец-Восхождение» в матче Кубка России
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Завершился матч стадии 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тверь» и санкт-петербургский «Кировец-Восхождение». Игра проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступила Алина Вахрушева. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Твери».

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 19:00 МСК
Кировец-Восхождение
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 2
Тверь
Тверь
0:1 Чугунов – 54'     0:2 Шавель – 87'    

На 54-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Твери» Никита Чугунов. На 87-й минуте футболист гостей Матвей Шавель укрепил преимущество своей команды.

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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