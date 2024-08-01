Игрок «Краснодара» Козлов: нам важно было победить ЦСКА

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

«Вся команда здорово сыграла против ЦСКА, это был яркий матч. На фоне предыдущих игр нам важно было победить ЦСКА. Поздравляю город и болельщиков с этой победой», — приводит слова Козлова «РБ Спорт».

31 июля проходил матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступал Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды Мурада Мусаева. На 22-й минуте открыл счёт в игре нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд.