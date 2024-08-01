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«Наполи» нацелился на покупку многолетнего полузащитника «Баварии»

«Наполи» нацелился на покупку многолетнего полузащитника «Баварии»
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«Наполи» заинтересован в покупке 29-летнего центрального полузащитника «Баварии» Леона Горецки. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий футболист сообщил главному тренеру неаполитанского клуба Антонио Конте, что он открыт для перехода.

Горецка выступает в составе «Баварии» с 2018 года. За этот период полузащитник принял участие в 221 матче во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и 46 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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