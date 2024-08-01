«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: махачкалинцы открыли счёт в матче на 83-й минуте

В эти минуты в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 83-й минуте махачкалинская команда усилиями Абакара Гаджиева открыла счёт в матче.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» выступало в Мелбет Первой лиге. Команда потерпела поражение в матче Пути регионов Кубка России с таганрогским «Форте» со счётом 0:1. «Крылья Советов» не смогли преодолеть групповой этап Пути РПЛ.