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«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: махачкалинцы открыли счёт в матче на 83-й минуте

«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: махачкалинцы открыли счёт в матче на 83-й минуте
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В эти минуты в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Гаджиев – 83'    

На 83-й минуте махачкалинская команда усилиями Абакара Гаджиева открыла счёт в матче.

В прошлом сезоне махачкалинское «Динамо» выступало в Мелбет Первой лиге. Команда потерпела поражение в матче Пути регионов Кубка России с таганрогским «Форте» со счётом 0:1. «Крылья Советов» не смогли преодолеть групповой этап Пути РПЛ.

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