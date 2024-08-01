Вратарь «Милана» получил тяжёлую травму из-за несчастного случая в номере отеля — FI

Вратарь «Милана» Марко Спортьелло полностью порвал сухожилие среднего пальца левой руки в результате несчастного случая, произошедшего в гостиничном номере. Об этом сообщает Football Italia.

Как подтвердил итальянский клуб, 32-летнему голкиперу была проведена операция на руке, которая состоялась в США. В ближайшие несколько дней Спортьелло вернётся в Италию, чтобы начать процесс реабилитации, но неизвестно, как долго он будет отсутствовать.

Подчёркивается, что «Милан» начал поиски нового запасного вратаря.

В минувшем сезоне Спортьелло принял участие в девяти матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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