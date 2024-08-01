«Крылья Советов» проиграли все три матча нового сезона

Самарские «Крылья Советов» не могут прервать неудачную серию матчей на старте нового сезона. Подопечные Игоря Осинькина проигрывают уже на протяжении трёх игр во всех турнирах.

Сегодня, 1 августа, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее «Крылья Советов» также дважды проиграли в чемпионате России по футболу. Они уступили «Зениту» со счётом 0:4 и «Ростову» со счётом 1:3.