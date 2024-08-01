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«Крылья Советов» проиграли все три матча нового сезона

«Крылья Советов» проиграли все три матча нового сезона
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Самарские «Крылья Советов» не могут прервать неудачную серию матчей на старте нового сезона. Подопечные Игоря Осинькина проигрывают уже на протяжении трёх игр во всех турнирах.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
01 августа 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Гаджиев – 83'    

Сегодня, 1 августа, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее «Крылья Советов» также дважды проиграли в чемпионате России по футболу. Они уступили «Зениту» со счётом 0:4 и «Ростову» со счётом 1:3.

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