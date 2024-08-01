«Фёдор наконец-то здесь!» ПАОК объявил о переходе Чалова из ЦСКА

Греческий ПАОК официально объявил о переходе 26-летнего нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА.

«Фёдор наконец-то здесь!» — написала пресс-служба греческого клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Также ПАОК опубликовал видео, на котором Чалов снимает игровую футболку ЦСКА, аккуратно складывает её, а затем надевает футболку своего нового клуба и выходит на поле.

Ранее вице‑президент ПАОКа Кириакос Кириакос сообщил, что форвард подписал контракт с греческим клубом на три года. Сегодня, 1 августа, Фёдор Чалов в телеграм-канале попрощался с болельщиками ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

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Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК: