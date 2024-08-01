Футболист «Спартака» Зобнин отсудил у застройщика более 6 млн рублей

Полузащитник московского «Спартак» Роман Зобнин отсудил у застройщика более 6 млн рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на постановление суда.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с ООО «Мегаполис груп» неустойку за просрочку передачи квартиры в размере 4 млн 501 тыс. 496 рублей, неустойку за просрочку передачи машиноместа в размере 164 тыс. 918 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, штраф в размере 1,5 млн рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 28 тыс. 456 рублей», – говорится в постановлении суда.

В нынешнем сезоне у Зобнина два матча во всех турнирах. Полузащитник не имеет результативных действий.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 30-летний Роман Зобнин провёл 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на счету полузащитника семь игр и один гол в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с красно-белыми истекает в июне 2025 года.