Бывший тренер «Лестера» Крэйг Шекспир ушёл из жизни в возрасте 60 лет

Бывший главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир скончался в возрасте 60 лет.

«Крэйг мирно ушёл из жизни нынешним утром в окружении своей семьи», — приводит слова родственников Шекспира журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Ассоциацию тренеров лиги.

Английский специалист занимал должность исполняющего обязанности тренера «Лестера» с февраля 2017 года по март 2017 года. 12 марта Шекспир был назначен на пост главного тренера «лис». Он проработал до октября 2017 года. Затем Шекспир работал в качестве помощника тренера в таких командах, как «Эвертон», «Уотфорд», «Астон Вилла», «Норвич». С апреля по июнь 2023 года английский специалист занимал должность ассистента главного тренера в «Лестере».

За свою игровую карьеру Шекспир успел поиграть за «Вест Бромвич», «Гримсби», «Шеффилд Уэнсдей» и другие английские клубы.