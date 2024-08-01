Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал третье поражение подряд на старте сезона

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поражении от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче стартового тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Бойцовский характер надо было подкрепить немного мастерством, у нас не получилось. Наверное, уже к пенальти шёл матч, кто‑то в голове держал эту ситуацию, но «Динамо» было очень мотивированным.

«Динамо» показывает хорошую игру, очень агрессивную и быструю. Мы были готовы к ней, но не хватило подмены. На некоторых позициях не могли играть одни и те же футболисты. Гарре и Костанца не приехали, еще травма у Рахмановича», – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

1 августа в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, подопечные Игора Осинькина проиграли третий матч подряд на старте сезона.