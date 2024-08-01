В «РБ Лейпциг» отреагировали на слухи об интересе к Ольмо со стороны «Барселоны»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Рувен Шрёдер прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к атакующему полузащитнику «быков» Даниэлю Ольмо.

«Дани невероятно ценен для нас — и как игрок, и как личность. На нас [никто] не оказывает давления с целью его продажи. При нынешнем положении дел мы ожидаем, что Дани вернётся к нам после отпуска», — приводит слова Шрёдера журналист Филипп Хинце со ссылкой на Sky.

Ранее Хинце также сообщал, что «РБ Лейпциг» отклонил очередное предложение «Барселоны» по трансферу Ольмо. Подчёркивалось, что немецкий клуб хочет выручить за него не менее € 60 млн.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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