Игрок «Коломны»: не исключаю, что кто-то «сливал» «Амкалу»

Футболист «Коломны» Вели Мамедов прокомментировал поражение от «Амкала» (1:8) в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России.

«Не хочу верить, что кто-то из «Коломны» мог сыграть договорной матч с «Амкалом». Если это правда, то таких людей надо исключать из команды и подвергать всевозможным санкциям.

У «Коломны» были матчи, где мы смотрелись очень солидно — против «Спартака-2», «Родины-2» и «Знамени труда» из Орехово-Зуево. В Туле мы выиграли со счётом 2:1: подходили к игре с мыслью, что можем победить. Да, «Амкал» был фаворитом в матче с «Коломной». Как и понятно, что они сильнее нас. Но я не ожидал, что настолько. Если ещё и кто-то сливал — в этом надо разбираться. Я особо не верю, но и не исключаю, что такое возможно. В этом мире возможно всё.

В перерыве в раздевалке кто-то говорил про ставки? Меня не было в раздевалке, потому что готовился выйти во втором тайме. Тренер сказал, что будем разбираться после матча. После такого поражения у нас не будет выходных: поедем на тренировку получать порцию люлей от тренерского штаба», — сказал Вели в беседе корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.