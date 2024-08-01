Де Хеа хочет зарабатывать от £ 4,2 млн в год и ведёт переговоры с саудовскими клубами — TT

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, на текущий момент находящийся без клуба, хочет зарабатывать от £ 4,2 млн (€ 4,9 млн) до £ 5 млн (€ 5,9 млн) в своём потенциальном новом клубе. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент контрактные желания 33-летнего голкипера способны удовлетворить только клубы из Саудовской Аравии, однако даже в таком случае от Де Хеа может потребоваться пойти на некоторое снижение запросов по заработной плате. Подчёркивается, что некоторые саудовские клубы уже ведут переговоры с испанским футболистом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Де Хеа не смог договориться с «Дженоа» из-за финансовых разногласий.

В июле 2023 года закончился контракт де Хеа с «Манчестер Юнайтед», с того момента 33-летний футболист остаётся в статусе свободного агента. За «красных дьяволов» испанский вратарь провёл 545 матчей во всех турнирах, 190 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах де Хеа пропустил 590 голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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