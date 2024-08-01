Гвардиола отметил не лучшую форму Холанда в преддверии старта АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил физическое состояние нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в преддверии начала нового сезона английской Премьер-лиги, который стартует 16 августа.

«Эрлинг испытывает дискомфорт. Мы не хотим рисковать им. Но рано или поздно ему придётся прийти к прогрессу с помощью тренировок. Сезон уже не за горами. Он [Холанд] не без недостатков. Мы не хотим терять его на три недели или месяц. Это стало бы проблемой для нас», — приводит слова Гвардиолы 90min.

В минувшем сезоне Холанд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: