Анчелотти рассказал о причинах неудач Азара в мадридском «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, по какой причине период карьеры бывшего крайнего нападающего Эдена Азара в «Королевском клубе» сложился не лучшим образом.

«Его проблемой, конечно, стали травмы, но ему также было тяжело конкурировать. Необходимо полностью выкладываться на тренировках, когда ты не играешь. Ему было трудно конкурировать, бороться и играть», — приводит слова Анчелотти Football Espana со ссылкой на подкаст Obi One.

Бельгийский экс-футболист выступал в составе «Реала» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в возрасте 32 лет.

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