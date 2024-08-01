Тренер «Динамо» Мх Биджиев оценил победу команды над «Крыльями Советов»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в матче стартового тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Крылья Советов» — непростая команда, один из самых играющих клубов в РПЛ. Рад, что наши ребята проявили характер и волю к победе. Мы навязывали борьбу, создали достаточное количество моментов, чтобы забить мяч, хотя могли это сделать раньше. Наша настойчивость была вознаграждена», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

1 августа в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Калининград). Начало игры было запланировано на 19:30 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.