Мэйсон Маунт: нынешний «МЮ», безусловно, способен выигрывать трофеи

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался об амбициях «красных дьяволов» в новом сезоне.

«Безусловно, у нас есть команда, способная выигрывать трофеи, и это самое главное. Мы будем продолжать пытаться сделать это и оставаться сосредоточенными на данной цели, потому что это «Манчестер Юнайтед», и нам необходимо задирать планку как можно выше.

Мы знаем, насколько высока [уже установленная] планка, и теперь нам пора показать себя, мы готовы к этому. Хотим добыть как можно больше трофеев и выиграть как можно больше матчей. Именно на этом сосредоточен фокус нашей команды. Мы определённо на одной волне», — приводит слова Маунта Daily Mail.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок Англии.

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