Основатель «Амкала» — о разгромной победе в матче с «Коломной»: было немного неловко

Основатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал победу над «Коломной» (8:1) в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Было немного неловко. Вряд ли это было неожиданно. Чувство бешеной радости после трёх забитых мячей сменилось странным ощущением. Мы погуглили рекорды, знали, что он принадлежит «Крыльям Советов», которые забили 10 мячей в ворота ногинского «Знамени», — сказал Попков в эфире «Матч ТВ».

1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».