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«Барселона» направит «Лейпцигу» новое предложение по Ольмо на сумму в € 60 млн — Мартинес

«Барселона» направит «Лейпцигу» новое предложение по Ольмо на сумму в € 60 млн — Мартинес
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«Барселона» готовит новое предложение «Лейпцигу» по покупке 26-летнего атакующего полузащитника Даниэля Ольмо. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб предлагает «Лейпцигу» € 60 млн за переход испанского футболиста. При этом сине-гранатовые рассчитывают заплатить € 47 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 13 млн в виде бонусов (€ 3 млн — за количество сыгранных матчей, € 10 млн — за титулы с командой).

Подчёркивается, что «Барселона» хочет осуществить первый платёж по фиксированной сумме в € 25 млн осенью.

В минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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