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Сафонов: в составе «Спартака» много балласта, и они не могут избавляться от него

Сафонов: в составе «Спартака» много балласта, и они не могут избавляться от него
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Агент Алексей Сафонов высказался о выступлении «Спартака» на старте сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами. Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку. Взяли Дмитриева, одного из самых перспективных игроков. У них проблема в том, что в составе много балласта и они не могут избавляться от него», – приводит слова Сафонова Metaratings.

28 июля состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречи выступил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Спартак» одержал уверенную победу со счётом 3:1. После двух туров красно-белые набрали три очка.

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