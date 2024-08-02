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«Вест Хэм» предложил «Боруссии» Д € 25 млн за Фюллькруга, «шмели» хотят € 30 млн

«Вест Хэм» предложил «Боруссии» Д € 25 млн за Фюллькруга, «шмели» хотят € 30 млн
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«Вест Хэм Юнайтед» сделал предложение дортмундской «Боруссии» о покупке 31-летнего нападающего Никласа Фюллькруга в размере € 25 млн, однако немецкий клуб хочет выручить € 30 млн с потенциальной продажи футболиста. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вчера, 1 августа, между «Вест Хэм Юнайтед» и «Боруссией» состоялись новые переговоры по трансферу Фюллькруга. Английский клуб не готов увеличивать своё предложение.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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