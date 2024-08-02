Кузьмичёв: Станкович сравнил Маркиньоса с ребятами в «Спартаке» и решил пригласить его

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе вингера «Ференцвароша» Маркиньоса в стан красно-белых.

«Как оценить Маркиньоса? Я его целенаправленно не смотрел. Просто смотрел несколько игр «Ференцвароша», чтобы познакомиться с работой Станковича. Вполне себе интересный вингер. Объяснимое приглашение. Естественно, тренер знает его качества. Сравнив с теми ребятами, которые у него есть сейчас, принял такое решение. Наверное, те пацаны, которые есть в команде, не совсем устраивают его», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

24-летний Маркиньос в прошлом сезоне сыграл 48 матчей за венгерский «Ференцварош» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 4 млн.