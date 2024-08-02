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Тренер «Челси» Мареска объяснил разницу между его командой и «Ман Сити» с «Арсеналом»

Тренер «Челси» Мареска объяснил разницу между его командой и «Ман Сити» с «Арсеналом»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос, в чём заключается отличие его команды от «Манчестер Сити» и «Арсенала». Напомним, 44-летний специалист был назначен на пост главного тренера лондонского клуба нынешним летом.

«Большая разница между нами и такими доминирующими командами, как Манчестер Сити» и «Арсенал», заключается в том, что у одного клуба был один и тот же тренер на протяжении восьми лет [Гвардиола], а у другого — на протяжении пяти лет [Артета]. Мы же работаем вместе две или три недели», — приводит слова Марески The Athletic.

В минувшем сезоне главным тренером «Челси» был аргентинский специалист Маурисио Почеттино. «Синие» набрали 63 очка и расположились на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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