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Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа
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1 августа прошли ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Результаты матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа:

  • «Эльфсборг» (Швеция) — «Шериф» (Молдавия) — 2:0 (1:0);
  • «Силькеборг» (Дания) — «Мольде» (Норвегия) — 3:2 (1:3);
  • «Маккаби» П-Т (Израиль) — «Брага» (Португалия) — 0:5 (0:2);
  • «Трабзонспор» (Турция) — «Ружомберок» (Словакия) — 1:0 (2:0);
  • «Ботев» П (Болгария) — «Панатинаикос» (Греция) — 0:4 (1:2);
  • «Риека» (Хорватия) — «Корвинул» (Румыния) — 1:0 (0:0);
  • «Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Килмарнок» (Шотландия) — 1:0 (1:1);
  • «Войводина» (Сербия) — «Аякс» (Нидерланды) — 1:3 (0:1);
  • «Рапид» В (Австрия) — «Висла» Кр (Польша) — 6:1 (2:1).

Согласно новым правилам, количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

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