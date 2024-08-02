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Нагельсман посоветовал Фюллькругу покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Вест Хэм» — Sky Sport

Нагельсман посоветовал Фюллькругу покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Вест Хэм» — Sky Sport
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31-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг обратился к тренерскому штабу сборной Германии, включая главного тренера Юлиана Нагельсмана и его помощника Сандро Вагнера, с целью проконсультироваться насчёт своего будущего. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, Нагельсман и его тренерский штаб посоветовали немецкому футболисту перейти в «Вест Хэм», который ранее сделал предложение «шмелям» по его трансферу. Тренерский штаб бундестим подчеркнул важность регулярного участия Фюллькруга в матчах при подготовке к чемпионату мира 2026 года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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