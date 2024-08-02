Вахания: даже с Месси в составе «Ростова» Карпин был бы главным

Защитник «Ростова» Илья Вахания признался, что был бы не против пригласить в команду капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, и высказался об авторитете тренера южан Валерия Карпина.

«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошёл нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич [Карпин] был бы главным в раздевалке. 100%», — приводит слова Вахании Metaratings.

Илья Вахания является воспитанником академии петербургского «Зенита» и выступает за «Ростов» с июля 2023 года. На счету футболиста два гола и две результативные передачи в 36 матчах в составе южан.

Напомним, за два стартовых тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» записал на свой счёт четыре очка. Южане занимают четвёртое место в турнирной таблице.