Gazzetta dello Sport: «Арсенал» — фаворит в борьбе за подписание контракта с Рабьо

Лондонский «Арсенал» является главным претендентом на подписание контракта с 29-летним центральным полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо, на текущий момент являющимся свободным агентом. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на текущей неделе мать и агент Рабьо Вероник провела переговоры со многими клубами. Ранее в СМИ появлялась информация, что на французского полузащитника также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
18 июля «Ювентус» официально объявил, что Рабьо покинул итальянский гранд после пяти лет выступлений за него. Трудовое соглашение французского футболиста с клубом было рассчитано до 1 июля 2024 года.
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