Игрок «Ростова» Чернов высказался о возможном трансфере Глебова в Европу

Защитник «Ростова» Евгений Чернов рассказал о перспективах одноклубника, 24-летнего хавбека жёлто-синих Данила Глебова в европейских клубах.

«Готов ли Глебов для перехода в европейский клуб? Мне тяжело рассуждать об этом, потому что я сам не выступал за границей. Но Даня играет почти во всех матчах в «Ростове», он капитан команды, является основным футболистом национальной сборной, поэтому ответ тут очевиден. На уровне чемпионата России Глебов выделяется», — приводит слова Чернова Legalbet.

Глебову 24 года, за «Ростов» российский полузащитник выступает с 2019-го. За это время хавбек сыграл за «Ростов» 171 матч во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн. Действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2028 года.

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