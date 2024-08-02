Карло Анчелотти ответил на вопрос о работе с Криштиану Роналду

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Тренировать Криштиану Роналду? Это было очень легко. Когда у вас есть игрок, который забивает в каждой игре, это легко. То, чего добился Криштиану Роналду в своей карьере, — это нечто поистине замечательное, нечто невероятное», — приводит слова Анчелотти Sportskeeda.

Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Сейчас португалец выступает за саудовский «Аль-Наср». Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

Ранее Роналду также выступал за «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

Материалы по теме Анчелотти рассказал о причинах неудач Азара в мадридском «Реале»

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»