Экс-игрок «Динамо»: Тюкавин играет не так ярко, поэтому не забивает

Бывший форвард «Динамо» Олег Терёхин высказался об игре 22-летнего нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин пока без моментов, поэтому голов нет. Не получается у него в первых играх. Потом, возможно, начнёт забивать. Его игра отличается от прошлого сезона, был бы также хорош — забивал! Не так ярко играет он. Может, где-то у него отложилось, что переподписал контракт и успокоился. Если он сильный футболист, он должен перестроиться и начать забивать. «Динамо» на него надеется, потому что больше нападающих там нет», — приводит слова Терёхина Legalbet.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего нападающего одна результативная передача в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (3:1). В прошлой кампании Тюкавин забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 38 матчах. Он занял второе место в списке бомбардиров РПЛ.

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