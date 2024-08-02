Корнаухов: не думаю, что Глушенков в игре с «Ростовом» будет что-то доказывать Карпину

Бывший игрок сборной России Олег Корнаухов высказался об игре хавбека «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне РПЛ перед встречей 3-го тура турнира с «Ростовом» Валерия Карпина. Напомним, ранее Карпин не включил Глушенкова в состав сборной России на товарищеские матчи.

«Для Глушенкова каждый матч важен, потому что «Зенит» очень яркий, а «Ростов» по первым двум турам показывает самую зрелую игру. Не думаю, что это будет какое‑то доказательство Карпину. Глушенков играет так, как он играет, получает удовольствие, нашё эту химию с бразильцами, особенно с Венделом. Он как влитой вписался в команду», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол. Также Максим оформил дубль в победном матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).

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