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Марокко — США: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 2 августа состоится четвертьфинальный матч Олимпиады в Париже, в котором сборная Марокко встретится с национальной командой США. Матч состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, на групповом этапе сборная Марокко обыграла национальную команду Аргентины (2:1) и Ирака (3:0), а также проиграла сборной Украины (1:2). Сборная США в группе разгромила Новую Зеландию (4:1) и Гвинею (3:0) и проиграла Франции (0:3).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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