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Анчелотти – об Эндрике: редко можно встретить такого игрока, в нём есть что-то особенное

Анчелотти – об Эндрике: редко можно встретить такого игрока, в нём есть что-то особенное
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре новичка команды нападающего Эндрика после товарищеского матча с «Миланом» (0:1).

18-летний бразилец вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
01 августа 2024, четверг. 03:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 1
Милан
Милан, Италия
0:1 Чуквезе – 55'    

«Эндрик временами демонстрировал свои качества. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусен. Очень редко можно встретить такого игрока», — приводит слова Анчелотти Marca.

Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarmarkt оценивает нападающего в € 60 млн.

В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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