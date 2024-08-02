Анчелотти – об Эндрике: редко можно встретить такого игрока, в нём есть что-то особенное

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре новичка команды нападающего Эндрика после товарищеского матча с «Миланом» (0:1).
18-летний бразилец вышел в стартовом составе и отыграл весь первый тайм.
«Эндрик временами демонстрировал свои качества. В нём есть что-то особенное. Он способен развивать максимальную скорость на пространстве, он очень искусен. Очень редко можно встретить такого игрока», — приводит слова Анчелотти Marca.
Эндрик перешёл в «Реал» из «Палмейраса» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 47,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarmarkt оценивает нападающего в € 60 млн.
В прошлом сезоне Эндрик сыграл 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Эндрик прибыл на медобследование перед презентацией в качестве игрока «Реала»