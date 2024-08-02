Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грядёт что-то новое». Левандовски – о назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону»

«Грядёт что-то новое». Левандовски – о назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о приходе нового главного тренера Ханса-Дитера Флика в команду.

«Грядёт что-то новое. Мы знаем, что должны много работать, больше, чем в прошлом. Это единственный способ, если мы хотим что-то выиграть. У нас большой потенциал в клубе, но мы должны действовать как команда. Нужно постараться выложиться на все сто.

Хави? Он проделал отличную работу, пришёл в трудное время. Хави очень эмоционально связан с «Барселоной», и иногда это нелегко. Он проделал отличную работу, хотя последние моменты были не идеальными ни для него, ни для нас. Что ясно, так это то, что когда он пришёл в клуб, он все изменил, и это было сенсацией. Я горжусь тем, что был в то время под началом Хави», — приводит слова Левандовского AS.

Флик возглавил «Барселону» в июле 2024 года. Контракт немецкого специалиста рассчитан до лета 2026 года.

Материалы по теме
Левандовски — о результативности: уверен, что забью больше, чем в прошлом сезоне

Самый дорогой трансфер в истории футбола

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android