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«В моей голове я уже центральный защитник». Витсель – о смене позиции

«В моей голове я уже центральный защитник». Витсель – о смене позиции
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопрос, комфортно ли ему играть на позиции центрального защитника.

В сезоне-2023/2024 бельгиец сыграл 45 матчей в оборонительной линии.

«В моей голове я уже центральный защитник. Сначала мне пришлось немного адаптироваться, потому что это была новая для меня позиция, но в прошлом году я чувствовал себя очень комфортно.

Симеоне хотел больше выходить с мячом через заднюю линию, а у меня, как полузащитника, это одно из качеств. Это хорошо сработало в первой игре. Благодаря Симеоне я могу играть на этой позиции дольше на самом высоком уровне», — приводит слова Витселя AS.

Витсель в прошлом сезоне сыграл 51 матч и забил 2 мяча.

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