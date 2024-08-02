Египет — Парагвай: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 2 августа, на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель) состоится четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Египтом и Парагваем.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе Египет стал первым (7 очков) в квартете С с Испанией (6 очков), Доминиканской Республикой (2 очка) и Узбекистаном (1 очко). Парагвай занял второе место (6 очков) в группе D с Японией (9 очков), Мали (1 очко) и Израилем (1 очко).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (Д.В.).