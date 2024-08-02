Франция — Аргентина: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Сегодня, 2 августа, на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо) состоится четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Францией и Аргентиной.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Франция выиграла группу А с 9 очками, второе место заняли США (6 очков), дальше расположились Новая Зеландия (3 очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (6 очков) в группе В с Марокко (6 очков), Украиной (3 очка) и Ираком (3 очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).