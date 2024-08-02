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Франция — Аргентина: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть

Франция — Аргентина: во сколько начало матча на Олимпиаде-2024, где смотреть
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Сегодня, 2 августа, на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо) состоится четвертьфинальный матч футбольного турнира Олимпийских игр – 2024 в Париже между Францией и Аргентиной.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция U23
Не начался
Аргентина U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Франция выиграла группу А с 9 очками, второе место заняли США (6 очков), дальше расположились Новая Зеландия (3 очка) и Гвинея (0 очков). Аргентина же заняла второе место (6 очков) в группе В с Марокко (6 очков), Украиной (3 очка) и Ираком (3 очка).

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 9 августа. Победителем Олимпиады-2020 стала сборная Бразилии, обыграв в финале сборную Испании со счётом 2:1 (д. вр.).

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