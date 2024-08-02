Президент «Амкала» прокомментировал разгромную победу в КР с «Коломной»

Основатель и президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал разгромную победу над «Коломной» в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, а также высказался о предстоящей встрече с московским «Велесом» в следующей стадии турнира.
«Победа 8:1 — это первый раунд Кубка России. Рад, что прошли супер уверенно. Спасибо соперникам за матч. Дальше у нас «Велес» — там не будет лёгкой прогулки. Будет сложно, так как «Велес» сейчас очень сильная команда», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».
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