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Президент «Амкала» прокомментировал разгромную победу в КР с «Коломной»

Президент «Амкала» прокомментировал разгромную победу в КР с «Коломной»
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Основатель и президент «Амкала» Герман Попков прокомментировал разгромную победу над «Коломной» в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, а также высказался о предстоящей встрече с московским «Велесом» в следующей стадии турнира.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Окончен
8 : 1
Коломна
Коломна
1:0 Костюков – 12'     2:0 Маврин – 18'     3:0 Пичугин – 33'     4:0 Костюков – 41'     5:0 Костюков – 44'     6:0 Имаев – 47'     7:0 Агекян – 55'     7:1 Тетеркин – 65'     8:1 Агекян – 69'    

«Победа 8:1 — это первый раунд Кубка России. Рад, что прошли супер уверенно. Спасибо соперникам за матч. Дальше у нас «Велес» — там не будет лёгкой прогулки. Будет сложно, так как «Велес» сейчас очень сильная команда», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».

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