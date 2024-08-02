Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани вернулся в чемпионат Португалии

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37-летний вингер Луиш Нани, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед», официально стал футболистом «Эштрелы», сообщает пресс-служба команды в соцсети Х (ранее Twitter). Экс-игрок сборной Португалии подписал с клубом однолетний контракт.

Фото: ФК «Эштрела»

«Эштрела» выступает в португальской Примейре. В сезоне-2023/2024 команда набрала 33 очка и расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице.

Нани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2014 год. За это время португалец провёл за клуб 230 матчей, забил 41 гол и отдал 71 передачу.

Португальский футболист провёл сезон-2023/2024 в составе «Адана Демирспор». В составе турецкого клуба Нани сыграл 34 матча во всех турнирах и сумел отметиться четырьмя голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 200 тыс.