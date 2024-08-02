Мор: думаю, через год-два мы увидим Глушенкова в чемпионате Испании

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор считает, что футболист «Зенита» Максим Глушенков в ближайшие годы может перебраться в чемпионат Испании.

«Испанский чемпионат, думаю, очень сильно подошёл бы Глушенкову. Конечно, он уедет. Не думаю, что прямо очень скоро, но ещё год‑два у Максима есть впереди. Если он будет так же играть, то я надеюсь и где‑то даже могу дать прогноз, что мы его через год или два увидим в чемпионате Испании», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол. Также Максим оформил дубль в победном матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).