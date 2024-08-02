Игрок «Коломны»: болельщики «Амкала» правы — мы команда со двора

Футболист «Коломны» Вели Мамедов прокомментировал поражение от «Амкала» (1:8) в матче 1/256 финала Фонбет Кубка России.

«1:8 с «Амкалом» — это полный позор. Вляпались. «Амкал» просто проехался катком. Как говорили болельщики «Амкала», команда со двора. Конечно, это перебор, но они правы.

Объективно «Амкал» сильнее «Коломны». Если они так будут играть, мне кажется, что они могут спокойно обыгрывать команды ФНЛ. Всё возможно», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».