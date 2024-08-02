«Никогда не возьму его». В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Хамесу Родригесу

Спортивный директор «Лацио» Анжело Фабиани отреагировал на слухи о том, что римляне интересуются полузащитником сборной Колумбии Хамесом Родригесом, который недавно расторг контракт с «Сан-Паулу».

«Я никогда не возьму его, и я объясню почему. Ему 33 года, и за последние несколько лет он никогда не играл больше 12-13 матчей в год, он достаточно хорошо провёл последний Копа Америка. При всём уважении к игроку, но мы должны делать 360-градусные оценки как с точки зрения возраста, так и с точки зрения количества минут в последние годы», — приводит слова Фабиани Sky Sport Italia.

Колумбийский футболист перешёл в бразильский «Сан-Паулу» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Родригеса в € 5 млн. В нынешнем клубном сезоне Родригес сыграл восемь матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее 33-летний атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес получил приз лучшему игроку Кубка Америки — 2024. В шести матчах турнира футболист записал на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных передач.