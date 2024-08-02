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«Амкал» посвятил разгромную победу в Кубке умершему от рака экс-игроку команды

«Амкал» посвятил разгромную победу в Кубке умершему от рака экс-игроку команды
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Футболист «Амкала» Василий Маврин высказался о разгромной победе медиаклуба в матче 1/256 финала Пути регионов Кубка России с «Коломной». Игра завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала». По словам Маврина, команда посвятила эту победу в том числе своему умершему экс-футболисту Никите Куриленко (Финито). Блогер и медиафутболист ушёл из жизни в феврале 2024 года после рецидива рака крови.

«Амкал» с «Коломной» уже играл и проигрывал? Да. Тогда меня еще не было в команде, это было в начале, когда «Амкал» был единственной медиакомандой. Тогда «Коломна» выиграла, был такой зимний футбол. Вот и реванш. К сожалению, не все у нас дошли до этого реванша. Никита «Финито» — человек, который боролся с раком, не смог дойти до этого матча. Мы почтили память. Он был с нами. Эта победа в том числе была посвящена ему", — сказал Маврин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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