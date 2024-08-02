Журавель: через ПАОК Чалов может попасть в топовый чемпионат

Известный российский комментатор и журналист Тимур Журавель считает, что нападающий Фёдор Чалов может себе сам проложить дорогу в топовый чемпионат, проявив себя в ПАОКе.

«Фёдор Чалов не показывает тот уровень футбола, который бы вывел его на орбиту топовых лиг. Когда ты понимаешь, что дороги в топовые лиги сейчас нет — ты её сам можешь проложить, хорошо себя показав в чемпионате пониже уровнем», — заявил Журавель в эфире «Матч ТВ».

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и выполнил 46 голевых передач в 263 матчах. Накануне, 1 августа, ПАОК объявил о переходе Чалова.