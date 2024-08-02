Первая лига: расписание 4-го тура сезона-2024/2025
Сегодня, 2 августа, стартует 4-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.
2 августа, пятница:
- 17:30 мск. «Уфа» — «Тюмень»
- 20:00 мск. «Балтика» — «Черноморец»
3 августа, суббота:
- 15:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»
- 16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»
- 16:00 мск. «Урал» — «Сокол»
4 августа, воскресенье:
- 17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»
- 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»
- 20:00 мск. «Родина» — КАМАЗ
5 августа, понедельник:
- 19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей»
После трёх сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал». Оружейники одержали победы во всех своих матчах и набрали девять очков. На последнем месте находится ярославский «Шинник» с нулём очков.
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