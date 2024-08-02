Первая лига: расписание 4-го тура сезона-2024/2025

Сегодня, 2 августа, стартует 4-й тур Мелбет Первой лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

2 августа, пятница:

17:30 мск. «Уфа» — «Тюмень»

20:00 мск. «Балтика» — «Черноморец»

3 августа, суббота:

15:00 мск. «Торпедо» — «Чайка»

16:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»

16:00 мск. «Урал» — «Сокол»

4 августа, воскресенье:

17:30 мск. «Шинник» — «Сочи»

18:00 мск. «Нефтехимик» — «Ротор»

20:00 мск. «Родина» — КАМАЗ

5 августа, понедельник:

19:00 мск. «Арсенал» — «Енисей»

После трёх сыгранных туров турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал». Оружейники одержали победы во всех своих матчах и набрали девять очков. На последнем месте находится ярославский «Шинник» с нулём очков.