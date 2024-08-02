«Профессионалы не имеют права так играть». Корнаухов — о разгроме «Коломны» от «Амкала»

Бывший футболист ПФК ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал футбольный клуб «Коломна» за разгромное поражение в матче Кубка России с медийным клубом «Амкал». Игра 1/256 финала Фонбет Кубка Росии (Путь регионов) завершилась победой «Амкала» со счётом 8:1.

«Профессиональные футболисты не имеют права так играть. Здесь, скорее всего, не футбольные моменты. Это больше всего убивает в таких играх. Если вы посмотрите первый, второй мячи… Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда ты бежишь в другую сторону от мяча… Наверное, хочется подумать, что что‑то не так. Это очень плохо», — сказал Корнаухов в эфир телеканала «Матч ТВ».

Напомним, два других медиаклуба (2DROTS и «БроукБойз»), приглашенных в Кубок России, также прошли в 1/128 финала.