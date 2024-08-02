Зиньковский рассказал о работе под руководством Станковича

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Постоянное общение с Станковичем присутствует. Получилось так, что в матче с «Химками» удалось пообщаться во время игры — на какие-то свои моменты об игре. Все общаются, нормальная рабочая атмосфера. Все стараются выполнять указания тренера. Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям.

У каждого тренера есть что-то разное. Хочешь не хочешь — нужно выполнять, что от тебя требует тренер. Мы должны выполнять указания и стараться делать, что от нас требует», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.