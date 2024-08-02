Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский рассказал о работе под руководством Станковича

Зиньковский рассказал о работе под руководством Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о работе под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.

«Постоянное общение с Станковичем присутствует. Получилось так, что в матче с «Химками» удалось пообщаться во время игры — на какие-то свои моменты об игре. Все общаются, нормальная рабочая атмосфера. Все стараются выполнять указания тренера. Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям.

У каждого тренера есть что-то разное. Хочешь не хочешь — нужно выполнять, что от тебя требует тренер. Мы должны выполнять указания и стараться делать, что от нас требует», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.

Материалы по теме
«Спартак» Станковича уже начинает нравиться! Разгромил «Динамо» даже без помощи новичков
«Спартак» Станковича уже начинает нравиться! Разгромил «Динамо» даже без помощи новичков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android