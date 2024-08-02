Агкацев: глупо «Краснодар» списывать со счетов, ещё весь сезон впереди

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что «быков» не надо списывать со счетов в борьбе за чемпионский титул.

«После матча с «Динамо» Мх болельщики списали нас со счетов? Конечно, после игры с Махачкалой они имеют право выразить недовольство, потому что игра, на самом деле, была плохой. Мне кажется, глупо нас списывать со счетов, потому что это всего вторая игра. Ещё весь сезон впереди, команда только набирает обороты», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Напомним, 31 июля состоялся матч между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступал Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков». На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.