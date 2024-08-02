Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
НЕК Неймеген — Гавр. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

«Ливерпуль» представил гостевую форму на сезон-2024/2025
Комментарии

Английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025 от американского бренда Nike. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Современный вариант зелёного цвета, который регулярно используется в выездной форме «Ливерпуля», в версии сезона-2024/2025, выполнен в цветах ночного леса и антрацита с акцентами размытого бирюзового цвета и парусины на манжетах и ​​внутренних панелях», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Также сообщается, что впервые футболисты «Ливерпуля» сыграют в новой выездной форме в воскресенье, 4 августа, в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед», который состоится на стадионе «Уильямс-Брайс» (Колумбия, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 2:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
04 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот: Салах всегда был образцом для подражания у молодёжи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android