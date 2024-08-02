«Ливерпуль» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

Английский «Ливерпуль» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025 от американского бренда Nike. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Фото: ФК «Ливерпуль»

«Современный вариант зелёного цвета, который регулярно используется в выездной форме «Ливерпуля», в версии сезона-2024/2025, выполнен в цветах ночного леса и антрацита с акцентами размытого бирюзового цвета и парусины на манжетах и ​​внутренних панелях», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Также сообщается, что впервые футболисты «Ливерпуля» сыграют в новой выездной форме в воскресенье, 4 августа, в товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед», который состоится на стадионе «Уильямс-Брайс» (Колумбия, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 2:30 мск.