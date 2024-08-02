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Президент «Амкала» назвал задачу команды в Кубке России

Президент «Амкала» назвал задачу команды в Кубке России
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Президент медийного клуба «Амкал» Герман Попков назвал задачу команды в Кубке России сезона-2024/2025. Он отметил, что команда хочет пройти минимум четыре раунда Пути регионов.

«Хотелось бы перебить рекорд первого сезона, когда мы сыграли в Кубке три матча. Хочется пройти четыре раунда. Сейчас самое важное — матч с «Велесом», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

1 августа прошёл матч 1/256 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды играли на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф. Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Встреча завершилась со счётом 8:1 в пользу «Амкала».

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